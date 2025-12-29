Ткачак вернулся к тренировкам с «Флоридой» – в бесконтактном свитере. Форвард не играет с августа после операции

Ткачак впервые с начала сезона провел тренировку с «Флоридой».

Нападающий «Флориды » Мэттью Ткачак провел первую тренировку с командой в общей группе, но в бесконтактном свитере.

Отмечается, что дата его возвращения к играм регулярного чемпионата НХЛ пока неизвестна.

В августе форварду сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи. Тогда сообщалось, что «Пантерс» рассчитывают вернуть его в состав в декабре.

В прошлом сезоне Ткачак провел 75 матчей с учетом плей-офф и набрал 80 (30+50) очков.

Фото: x.com/FlaPanthers