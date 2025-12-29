Фетисов о рекордном контракте Капризова: «Кирилл оправдал статус «золотого мальчика» – забивает и ведет за собой. «Миннесота» строит команду, которая сможет выиграть Кубок»

Фетисов о рекордном контракте Капризова: Кирилл оправдал статус «золотого мальчика».

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новое соглашение Кирилла Капризова с «Миннесотой».

– В этом сезоне Капризов подписал рекордный контракт в НХЛ на 136 млн долларов. Заслуживает ли он статуса топ-1 и входит ли в тройку лучших нападающих лиги?

– Просто так такие деньги в НХЛ никому не платят. Это я знаю точно. Честно говоря, я не ожидал, что он окажется настолько полезным именно с точки зрения командного результата. Но Кирилл полностью оправдал статус «золотого мальчика», игрока, который забивает и ведет команду за собой.

«Миннесота » сейчас строит ту команду, которая сможет выиграть первый Кубок Стэнли.

Можно спорить, топ-3 он, топ-5 или топ-10. Это вопрос вкуса. Но если он подписал самый дорогой контракт, значит, на сегодняшний день он номер один в этом смысле. Главное, что он получает удовольствие от игры. Это видно и по результатам, и по настроению Кирилла.

Талантливый, симпатичный парень. Думаю, мы еще долго будем за ним наблюдать, – сказал Фетисов.

