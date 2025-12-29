Быков о спортсменах года в России: «Овечкин и шахматистка Горячкина. Она стала чемпионкой мира – мы нечасто вспоминаем о таких спортсменах, хотя они этого достойны»

Быков о спортсменах года в России: Овечкин и шахматистка Горячкина.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о спортсменах года в России.

«Конечно, Александр Овечкин популярный спортсмен, отличный номинант. Но, не принижая его заслуг, думаю, что и другие наши спортсмены показывают выдающиеся результаты, представляя нашу страну, и достойны высокого звания.

В частности, шахматистка Александра Горячкина только что стала чемпионкой мира (по рапиду – Спортс’‘). О таких спортсменах мы как-то нечасто вспоминаем и немного уделяем им внимания, хотя они его достойны и должны быть на виду.

Думаю, и Александр будет только рад, если рядом с ним в одном строю и на верхней ступеньке пьедестала будут такие классные спортсмены. Поэтому мой выбор – Овечкин и Горячкина», – сказал Быков.

