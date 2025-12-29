Благотворительный фонд Панарина подарит игровые свитеры детям Коркинского округа за посещение тренировок. В районе открыли две хоккейные площадки
Благотворительный фонд нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина будет дарить хоккейные свитеры детям Коркинского округа за посещение хоккейных тренировок.
В муниципалитете появились две открытые хоккейные площадки. На открытие пригласили аниматора, который в костюме Деда Мороза провел мастер-класс по катанию.
Отмечается, что совместно с местной спортшколой было разработано расписание бесплатных занятий с тренером.
«Чемпионы рождаются во дворах! Кто знает, может быть, кто-то из этих ребят станет великим российским спортсменом.
В моем детстве каток был практически в каждом дворе. И мы с отцом и друзьями каждую зиму заливали его сами. А потом гоняли в хоккей – с такими же дворовыми командами.
Хочется, чтобы наши дети имели такую же возможность с пользой и удовольствием провести свободное время. Чтобы в их памяти остались яркие воспоминания из детства», – сказал глава Коркинского округа Александр Орел.
Отметим, что сам Панарин является уроженцем Коркино.