Благотворительный фонд Панарина подарит игровые свитеры детям Коркинского округа за посещение тренировок. В районе открыли две хоккейные площадки

Благотворительный фонд Панарина будет дарить форму детям Коркинского округа.

Благотворительный фонд нападающего «Рейнджерс » Артемия Панарина будет дарить хоккейные свитеры детям Коркинского округа за посещение хоккейных тренировок.

В муниципалитете появились две открытые хоккейные площадки. На открытие пригласили аниматора, который в костюме Деда Мороза провел мастер-класс по катанию.

Отмечается, что совместно с местной спортшколой было разработано расписание бесплатных занятий с тренером.

«Чемпионы рождаются во дворах! Кто знает, может быть, кто-то из этих ребят станет великим российским спортсменом.

В моем детстве каток был практически в каждом дворе. И мы с отцом и друзьями каждую зиму заливали его сами. А потом гоняли в хоккей – с такими же дворовыми командами.

Хочется, чтобы наши дети имели такую же возможность с пользой и удовольствием провести свободное время. Чтобы в их памяти остались яркие воспоминания из детства», – сказал глава Коркинского округа Александр Орел.

Отметим, что сам Панарин является уроженцем Коркино.