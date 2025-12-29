  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Благотворительный фонд Панарина подарит игровые свитеры детям Коркинского округа за посещение тренировок. В районе открыли две хоккейные площадки
4

Благотворительный фонд Панарина подарит игровые свитеры детям Коркинского округа за посещение тренировок. В районе открыли две хоккейные площадки

Благотворительный фонд Панарина будет дарить форму детям Коркинского округа.

Благотворительный фонд нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина будет дарить хоккейные свитеры детям Коркинского округа за посещение хоккейных тренировок.

В муниципалитете появились две открытые хоккейные площадки. На открытие пригласили аниматора, который в костюме Деда Мороза провел мастер-класс по катанию.

Отмечается, что совместно с местной спортшколой было разработано расписание бесплатных занятий с тренером.

«Чемпионы рождаются во дворах! Кто знает, может быть, кто-то из этих ребят станет великим российским спортсменом. 

В моем детстве каток был практически в каждом дворе. И мы с отцом и друзьями каждую зиму заливали его сами. А потом гоняли в хоккей – с такими же дворовыми командами.

Хочется, чтобы наши дети имели такую же возможность с пользой и удовольствием провести свободное время. Чтобы в их памяти остались яркие воспоминания из детства», – сказал глава Коркинского округа Александр Орел.

Отметим, что сам Панарин является уроженцем Коркино.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Губерния»
детский хоккей
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoРейнджерс
Благотворительность
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Металлург» играет с «Трактором»
6 минут назадLive
Черкас о том, что у СКА нет первого номера: «Меня это немножко убивает. Бесконечная ротация приводит к результатам как с «Сочи», это кошмар, позор»
7 минут назад
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Канада против «Спарты», «Давос» сыграет с ХИФК
8 минут назадLive
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 14:52
Александр Тихонов: «Лукашенко – человек года. Посмотрите на развитие экономики, уже компьютеры в России продают. Еще он хоккеем занимается, минская арена претендует на лучший дворец»
29 минут назад
МЧМ-2026. Швеция сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США – со Словакией, Канада против Дании
сегодня, 14:22
Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь отечественного хоккея. Выиграть два Кубка Стэнли подряд – дорогого стоит. Я его фанат, желаю третьей победы подряд»
сегодня, 14:55
Плющев о спортсмене года: «Овечкин выступает в НХЛ. Лучших нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России – пловцы, дзюдоисты, боксеры»
сегодня, 14:41
Владимир Крикунов: «У российского хоккея есть будущее и перспективы. КХЛ не становится слабее, мы замечаем новые таланты – это добавляет оптимизма»
сегодня, 14:25
«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах
сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Быков: «Не знаю, буду ли смотреть Олимпиаду. Скорее всего, нет. Если я и наблюдал за Играми, то делал это из-за наших спортсменов, а сейчас их толком не будет»
20 минут назад
Кожевников о спортсмене года: «Овечкин вне конкуренции. Он поставил рекорд мирового уровня, который прославляет Россию»
40 минут назад
Защитник «Лады» Лукин дисквалифицирован на 1 матч за 3-ю драку в сезоне
51 минуту назадВидео
«Тампа» добавила Макдону в список травмированных. У защитника обострение повреждения, из-за которого он пропустил 1,5 месяца
сегодня, 13:07
Батраков получил от Радулова свитер ХК «Локомотив»: «Александр, спасибо – это ценный для меня подарок. Папа повесит на стену. Если нужна моя футболка, обязательно отправлю»
сегодня, 12:35
Нюландер пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы. У форварда «Торонто» 14+27 за 33 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 12:10
Куликов может вернуться в состав «Флориды» в марте. Защитник в октябре перенес операцию на плече
сегодня, 10:49
«Динамо» Минск внесло Галиева в список травмированных. У форварда 8+8 за 28 игр в сезоне КХЛ
сегодня, 10:19
«Шанхай» подписал пробный контракт с 37-летним Каблуковым. У форварда 1027 матчей в КХЛ
сегодня, 10:11
АКМ поучаствовал в фестивале креативных елок в Туле: «Каркас сложен из клюшек хоккеистов Академии АКМ, в качестве украшений – краги и шлемы. Венчает елку красная звезда»
сегодня, 09:36Фото