Лайпсик про паспорт РФ: я наполовину русский – не пожалел, недостатков нет.

Нападающий СКА Брендан Лайпсик прокомментировал получение российского паспорта. Игроку дали гражданство в январе 2024 года.

– В этом сезоне в СКА много легионеров – помогает ли это вам в процессе адаптации к команде и новому окружению?

– Да, конечно, но после шести лет в КХЛ я готов играть в командах, где совсем нет легионеров. Это не имеет для меня значения. Тем более я сам наполовину русский.

– Прошло два года с того момента, как вы получили российский паспорт. Не пожалели?

– Нет, я не пожалел.

– Какие плюсы и минусы выявили для себя с приобретением российского гражданства?

– Недостатков нет. Самое приятное – это то, что стало легче улетать и прилетать в Россию, не думая о визе.

– Влияет ли как-то факт получения российского гражданства на отношение западных стран к игрокам?

– Нет, отношение никак не поменялось.

– Уже можете представить, что будете жить в России после хоккейной карьеры?

– Пока не могу сказать, где я окажусь после окончания карьеры. Моя жена работает актрисой в Канаде, так что, вероятнее всего, буду проводить основную часть времени там.

Мне очень нравится жить в России, но на данный момент не могу дать четкого ответа по поводу своего будущего.

– В одном из интервью вы говорили, что Санкт-Петербург – ваше любимое место в России? Ничего не изменилось?

– Да. Санкт-Петербург – это лучший город России как для меня, так и для моей жены, – сказал Лайпсик.

