  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лайпсик о паспорте РФ: «Я не пожалел, недостатков нет. Я наполовину русский, Санкт-Петербург – лучший город России»
7

Лайпсик о паспорте РФ: «Я не пожалел, недостатков нет. Я наполовину русский, Санкт-Петербург – лучший город России»

Лайпсик про паспорт РФ: я наполовину русский – не пожалел, недостатков нет.

Нападающий СКА Брендан Лайпсик прокомментировал получение российского паспорта. Игроку дали гражданство в январе 2024 года.

– В этом сезоне в СКА много легионеров – помогает ли это вам в процессе адаптации к команде и новому окружению?

– Да, конечно, но после шести лет в КХЛ я готов играть в командах, где совсем нет легионеров. Это не имеет для меня значения. Тем более я сам наполовину русский.

– Прошло два года с того момента, как вы получили российский паспорт. Не пожалели?

– Нет, я не пожалел.

– Какие плюсы и минусы выявили для себя с приобретением российского гражданства?

– Недостатков нет. Самое приятное – это то, что стало легче улетать и прилетать в Россию, не думая о визе.

– Влияет ли как-то факт получения российского гражданства на отношение западных стран к игрокам?

– Нет, отношение никак не поменялось.

– Уже можете представить, что будете жить в России после хоккейной карьеры?

– Пока не могу сказать, где я окажусь после окончания карьеры. Моя жена работает актрисой в Канаде, так что, вероятнее всего, буду проводить основную часть времени там.

Мне очень нравится жить в России, но на данный момент не могу дать четкого ответа по поводу своего будущего.

– В одном из интервью вы говорили, что Санкт-Петербург – ваше любимое место в России? Ничего не изменилось?

– Да. Санкт-Петербург – это лучший город России как для меня, так и для моей жены, – сказал Лайпсик.

Форвард СКА Лайпсик: «Ненавижу пиво и не пью его. Салат «Оливье» – не для меня, и я не большой фанат морепродуктов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoБрендан Лайпсик
logoСКА
logoСпорт-Экспресс
натурализация
светская хроника
logoКХЛ
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард СКА Лайпсик: «Ненавижу пиво и не пью его. Салат «Оливье» – не для меня, и я не большой фанат морепродуктов»
22 декабря, 14:27
Евгений Артюхин: «СКА только начинает находить игру, о борьбе за кубок говорить рано. Есть нюансы, которые нужно улучшать»
14 декабря, 12:51
Директор «Нефтехимика» о Лайпсике: «Сделали ему более выгодное предложение, чем СКА. После двух недель ожидания отозвали. Насильно мил не будешь»
11 декабря, 13:39
Главные новости
КХЛ. «Металлург» играет с «Трактором»
7 минут назадLive
Черкас о том, что у СКА нет первого номера: «Меня это немножко убивает. Бесконечная ротация приводит к результатам как с «Сочи», это кошмар, позор»
8 минут назад
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Канада против «Спарты», «Давос» сыграет с ХИФК
9 минут назадLive
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Каролина» против «Рейнджерс», «Колорадо» примет «Лос-Анджелес», «Вегас» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 14:52
Александр Тихонов: «Лукашенко – человек года. Посмотрите на развитие экономики, уже компьютеры в России продают. Еще он хоккеем занимается, минская арена претендует на лучший дворец»
30 минут назад
МЧМ-2026. Швеция сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США – со Словакией, Канада против Дании
сегодня, 14:22
Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь отечественного хоккея. Выиграть два Кубка Стэнли подряд – дорогого стоит. Я его фанат, желаю третьей победы подряд»
сегодня, 14:55
Плющев о спортсмене года: «Овечкин выступает в НХЛ. Лучших нужно выбирать из тех, кто выступает за Россию или внутри России – пловцы, дзюдоисты, боксеры»
сегодня, 14:41
Владимир Крикунов: «У российского хоккея есть будущее и перспективы. КХЛ не становится слабее, мы замечаем новые таланты – это добавляет оптимизма»
сегодня, 14:25
«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах
сегодня, 14:10
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Быков: «Не знаю, буду ли смотреть Олимпиаду. Скорее всего, нет. Если я и наблюдал за Играми, то делал это из-за наших спортсменов, а сейчас их толком не будет»
21 минуту назад
Кожевников о спортсмене года: «Овечкин вне конкуренции. Он поставил рекорд мирового уровня, который прославляет Россию»
41 минуту назад
Защитник «Лады» Лукин дисквалифицирован на 1 матч за 3-ю драку в сезоне
52 минуты назадВидео
«Тампа» добавила Макдону в список травмированных. У защитника обострение повреждения, из-за которого он пропустил 1,5 месяца
сегодня, 13:07
Батраков получил от Радулова свитер ХК «Локомотив»: «Александр, спасибо – это ценный для меня подарок. Папа повесит на стену. Если нужна моя футболка, обязательно отправлю»
сегодня, 12:35
Нюландер пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы. У форварда «Торонто» 14+27 за 33 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 12:10
Куликов может вернуться в состав «Флориды» в марте. Защитник в октябре перенес операцию на плече
сегодня, 10:49
«Динамо» Минск внесло Галиева в список травмированных. У форварда 8+8 за 28 игр в сезоне КХЛ
сегодня, 10:19
«Шанхай» подписал пробный контракт с 37-летним Каблуковым. У форварда 1027 матчей в КХЛ
сегодня, 10:11
АКМ поучаствовал в фестивале креативных елок в Туле: «Каркас сложен из клюшек хоккеистов Академии АКМ, в качестве украшений – краги и шлемы. Венчает елку красная звезда»
сегодня, 09:36Фото