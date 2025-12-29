Барзэл наотмашь ударил клюшкой Марчмента в матче «Айлендерс» и «Коламбуса». Форвард мстил за Шефера и спровоцировал массовую драку
Нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзэл наотмашь ударил клюшкой форварда «Коламбуса» Мэйсона Марчмента по ногам в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Инцидент произошел в начале второго периода. Марчмент прессинговал защитника Мэттью Шефера и ударил его коленом по ноге. Шефер упал на лед.
Игра продолжилась, и через несколько секунд Барзэл атаковал хоккеиста «Блю Джекетс», спровоцировав массовую потасовку.
По итогам эпизода Марчмент получил 2 минуты штрафа за подножку, Барзэла удалили на 5 минут за удар клюшкой и добавили к этому 10 минут за неспортивное поведение.
Позднее и Марчмент, и Шефер вернулись на площадку. «Коламбус» победил на выезде – 4:2.
