Барзэл наотмашь ударил клюшкой Марчмента в матче «Айлендерс» и «Коламбуса». Форвард мстил за Шефера и спровоцировал массовую драку

Барзэл наотмашь ударил клюшкой Марчмента в матче «Айлендерс» и «Коламбуса».

Нападающий «Айлендерс » Мэтью Барзэл наотмашь ударил клюшкой форварда «Коламбуса » Мэйсона Марчмента по ногам в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Инцидент произошел в начале второго периода. Марчмент прессинговал защитника Мэттью Шефера и ударил его коленом по ноге. Шефер упал на лед.

Игра продолжилась, и через несколько секунд Барзэл атаковал хоккеиста «Блю Джекетс», спровоцировав массовую потасовку.

По итогам эпизода Марчмент получил 2 минуты штрафа за подножку, Барзэла удалили на 5 минут за удар клюшкой и добавили к этому 10 минут за неспортивное поведение.

Позднее и Марчмент, и Шефер вернулись на площадку. «Коламбус» победил на выезде – 4:2.