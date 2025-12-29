«Динамо» Минск внесло Галиева в список травмированных. У форварда 8+8 за 28 игр в сезоне КХЛ

«Динамо» Минск внесло Галиева в список травмированных.

33-летний форвард минского «Динамо » Станислав Галиев внесен клубом в список травмированных.

Сообщается, что 33-летний хоккеист получил повреждение в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (1:4). Характер травмы и сроки восстановления игрока не уточняются.

В текущем сезоне Галиев провел 28 матчей и набрал 16 (8+8) очков при полезности «плюс 8» и среднем игровом времени 14:00.

