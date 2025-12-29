«Шанхай» подписал пробный контракт с 37-летним Каблуковым. У форварда 1027 матчей в КХЛ

«Шанхай» подписал пробный контракт с Каблуковым.

37-летний нападающий Илья Каблуков подписал просмотровый контракт с «Шанхаем ».

В прошлом сезоне игрок выступал за «Авангард ». На его счету 55 матчей и 18 (3+16) очков с учетом плей-офф.

«В КХЛ форвард провел 1027 матчей за «Торпедо», «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и московское «Динамо», набрав 197 (64+133) очков.

За «Дрэгонс» Каблуков будет выступать под номером 29», – сказано в сообщении пресс-службы «Шанхая».

