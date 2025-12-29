«Шанхай» подписал пробный контракт с 37-летним Каблуковым. У форварда 1027 матчей в КХЛ
«Шанхай» подписал пробный контракт с Каблуковым.
37-летний нападающий Илья Каблуков подписал просмотровый контракт с «Шанхаем».
В прошлом сезоне игрок выступал за «Авангард». На его счету 55 матчей и 18 (3+16) очков с учетом плей-офф.
«В КХЛ форвард провел 1027 матчей за «Торпедо», «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард» и московское «Динамо», набрав 197 (64+133) очков.
За «Дрэгонс» Каблуков будет выступать под номером 29», – сказано в сообщении пресс-службы «Шанхая».
Ковалев стал ассистентом Галлана в «Шанхае»: «Будет отвечать за работу с нападающими и за действия в большинстве»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости