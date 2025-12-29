Андрей Назаров: «КХЛ стала самой популярной и сильной лигой в Европе, можно сказать смело. Ее популярность растет на всем постсоветском пространстве»

Андрей Назаров: КХЛ стала самой популярной и сильной лигой в Европе.

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о популярности лиги.

«Уходящий календарный год получился для КХЛ очень насыщенным. Мы увидели первый Кубок Гагарина в истории для «Локомотива », сейчас наблюдаем за интересным регулярным чемпионатом.

Можно смело сказать: КХЛ стала самой популярной и сильной лигой в Европе. Причем популярность ее растет не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

В новом году с удовольствием понаблюдаем за дальнейшим развитием лиги», – сказал Назаров.

