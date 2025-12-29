АКМ поучаствовал в фестивале креативных елок в Туле: «Каркас сложен из клюшек хоккеистов Академии АКМ, в качестве украшений – краги и шлемы. Венчает елку красная звезда»

АКМ поучаствовал в фестивале креативных елок в Туле.

Тульский клуб АКМ из Olimpbet ВХЛ поучаствовал в фестивале креативных елок.

«Елка клуба получилась по-настоящему уникальной: ее каркас сложен из настоящих хоккейных клюшек, которыми играли профессиональные хоккеисты Академии АКМ. Каждый элемент конструкции хранит в себе частицу нашей спортивной истории, дух побед и мастерства игроков.

В качестве ярких украшений команда использовала краги и шлемы – символы самоотверженности, силы и командной работы на льду. Это не просто оригинальное оформление, но и дань уважения хоккейным традициям клуба.

Венчает елку красная звезда – узнаваемый элемент логотипа АКМ, как напоминание о стремлении к новым вершинам и победам», – сказано в сообщении клуба.

АКМ занимает 20-е место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ, набрав 41 очко за 38 игр.

Фото: t.me/akm_vhl