Вратарь ЦСКА Гамзин о Третьяке: «Человек с большой буквы. Рассказывали, что он монстр хоккея, мастодонт – первый придумал стиль «баттерфляй» и другие техники»
22-летний вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин поделился мнением о Владиславе Третьяке.
«О Третьяке много слышал. Многие рассказывали, что он монстр хоккея, мастодонт, он первый придумал стиль «баттерфляй» и другие техники.
Это человек с большой буквы «ч», – сказал Гамзин.
В текущем сезоне голкипер армейцев провел 23 матча, отражая в среднем 93,1% бросков при коэффициенте надежности 1,79.
