Вратарь ЦСКА Гамзин о Третьяке: человек с большой буквы «ч».

22-летний вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин поделился мнением о Владиславе Третьяке .

«О Третьяке много слышал. Многие рассказывали, что он монстр хоккея, мастодонт, он первый придумал стиль «баттерфляй» и другие техники.

Это человек с большой буквы «ч», – сказал Гамзин.

В текущем сезоне голкипер армейцев провел 23 матча, отражая в среднем 93,1% бросков при коэффициенте надежности 1,79.

