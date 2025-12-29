Аликин, Анас и Сериков – игроки недели в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок

Евгений Аликин, Сэм Анас и Артем Сериков – игроки недели в КХЛ.

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим нападающим стал Сэм Анас . Форвард «Динамо» Минск набрал 5 (4+1) очков за 3 матча.

Защитником недели назван Артем Сериков . У игрока «Нефтехимика» 3 (2+1) очка за 3 игры при полезности «плюс 3».

Лучшим вратарем стал Евгений Аликин из «Автомобилиста». Он отразил 98,1% бросков при коэффициенте надежности 0,50 в 2 матчах.

Новичком недели назван 18-летний форвард «Салавата» Александр Жаровский . На его счету 4 (2+2) очка в 3 матчах FONBET КХЛ.