Забастовка в ECHL скоро закончится. Игроки и лига договорились о новом коллективном соглашении

Забастовка в ECHL скоро закончится.

Забастовка хоккеистов ECHL , третьей по рангу профессиональной лиги Северной Америки, должна завершиться в ближайшее время.

Лига и Ассоциация профессиональных хоккеистов (PHPA) объявили о достижении предварительного соглашения по новому коллективному договору.

Причиной забастовки стала «несправедливая трудовая практика» лиги, запугивание при переговорах и нарушения трудового законодательства США.

«Предварительное соглашение подлежит ратификации членами ECHL, входящими в PHPA, и утверждению Советом управляющих ECHL.

Игроки должны добросовестно вернуться в свои команды и подготовиться к играм после ратификации и утверждения соглашения.

Более подробная информация будет предоставлена ​​в соответствующее время», – сказано в сообщении лиги.

Сейчас в ECHL выступают 30 команд (29 из США и 1 из Канады) – все они входят в системы клубов НХЛ.

Хоккеисты ECHL объявили забастовку, матчи регулярки перенесены. Игроки обвиняют лигу в нарушении законов США, стороны не договорились о новом коллективном соглашении