  Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он говорил: «Доберусь до второго места, обойду Хоу, и уже хорошо». Я ответил: «Саша, вторых обычно жалеют. Надо нацеливаться выше»
9

Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он говорил: «Доберусь до второго места, обойду Хоу, и уже хорошо». Я ответил: «Саша, вторых обычно жалеют. Надо нацеливаться выше»

Фетисов рассказал, как мотивировал Овечкина побить рекорд Гретцки.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о том, как мотивировал Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал это в апреле 2025 года.

«Мы много говорили с ним об этом около трех лет назад. Тогда он сказал: «Сейчас доберусь до второго места, обойду Горди Хоу, и уже будет хорошо». Я ответил: «Саша, вторых обычно жалеют. Давай, собирайся. Надо нацеливаться выше. Ты сможешь это сделать».

Сказал ему, что он может войти не только в историю НХЛ, но и в историю мирового спорта. Для этого нужно правильно расставить приоритеты и поверить в себя.

В прошлом сезоне мы часто общались, когда эта цифра была уже совсем рядом. Поддержка в такие моменты очень важна. Конечно, рядом была семья, мама, близкие. Мне кажется, он поверил в себя и сделал невозможное. Теперь это ориентир для всего поколения.

Спорт – это та сфера деятельности, где при желании, таланте и поддержке можно добиваться любых результатов», – сказал Фетисов.

Александр Мостовой: «Овечкин – человек года. Побил вечный рекорд Гретцки. Слово «вечный» теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
