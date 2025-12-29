Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки: «Он говорил: «Доберусь до второго места, обойду Хоу, и уже хорошо». Я ответил: «Саша, вторых обычно жалеют. Надо нацеливаться выше»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о том, как мотивировал Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал это в апреле 2025 года.
«Мы много говорили с ним об этом около трех лет назад. Тогда он сказал: «Сейчас доберусь до второго места, обойду Горди Хоу, и уже будет хорошо». Я ответил: «Саша, вторых обычно жалеют. Давай, собирайся. Надо нацеливаться выше. Ты сможешь это сделать».
Сказал ему, что он может войти не только в историю НХЛ, но и в историю мирового спорта. Для этого нужно правильно расставить приоритеты и поверить в себя.
В прошлом сезоне мы часто общались, когда эта цифра была уже совсем рядом. Поддержка в такие моменты очень важна. Конечно, рядом была семья, мама, близкие. Мне кажется, он поверил в себя и сделал невозможное. Теперь это ориентир для всего поколения.
Спорт – это та сфера деятельности, где при желании, таланте и поддержке можно добиваться любых результатов», – сказал Фетисов.
Александр Мостовой: «Овечкин – человек года. Побил вечный рекорд Гретцки. Слово «вечный» теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит»