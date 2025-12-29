Кучеров побил рекорд «Тампы» – 2-й раз за карьеру сделал по дублю в двух матчах за 2 дня. Он обошел Ганье и Савара

Никита Кучеров побил рекорд очередной рекорд «Тампы».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров побил очередной клубный рекорд.

Он забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:4 Б). Российский игрок также отметился дублем в игре с «Флоридой», которая состоялась днем ранее.

Кучеров стал первым игроком в истории «Лайтнинг», сумевшим дважды за карьеру сделать дубли в двух матчах за два дня. В первый раз он сделал это 16 и 17 января 2020-го.

По разу подобное достижение покорилось Симону Ганье (25-26 марта 2011 года) и Дени Савару (23-24 февраля 1995-го).

В текущем сезоне на счету Кучерова 49 (17+32) очков в 34 играх при полезности «плюс 13».

