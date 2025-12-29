Улльмарк временно покинул «Оттаву» по личным причинам. У голкипера 28 матчей и 88% сэйвов в этом сезоне НХЛ
Вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк временно покинул расположение клуба по личным причинам.
«Организация полностью поддерживает Линуса. Из уважения к нему мы не будем давать никаких дальнейших комментариев», – заявил генеральный менеджер «Сенаторс» Стив Стэйос.
В текущем сезоне 32-летний голкипер провел 28 матчей и одержал 14 побед, отражая в среднем 88% бросков при коэффициенте надежности 2,95.
Его действующий контракт с зарплатой 8,25 млн долларов рассчитан до 30 июня 2029 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
