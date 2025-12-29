Брэзо с хет-триком, Кучеров и Марченко с дублями – звезды дня в НХЛ
Стали известны лучшие хоккеисты очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, забивший два гола, в том числе победный в матче с «Айлендерс».
Вторая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров, сделавший дубль в матче с «Монреалем» (5:4 Б).
Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Джастин Брэзо с хет-триком в матче с «Чикаго» (7:3).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости