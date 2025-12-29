Брэзо с хет-триком, Кучеров и Марченко с дублями  – звезды дня в НХЛ

Стали известны лучшие хоккеисты очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко , забивший два гола, в том числе победный в матче с «Айлендерс».

Вторая звезда – форвард «Тампы » Никита Кучеров , сделавший дубль в матче с «Монреалем» (5:4 Б).

Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Джастин Брэзо с хет-триком в матче с «Чикаго» (7:3).