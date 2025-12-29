💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе’‘, Махачев – шестой

Овечкин – лучший спортсмен мира-2025 по версии Спортса.

Спортс’’ подвел итоги выборов «Лучший спортсмен мира-2025» , где проголосовали 8165 человек.

Пользователи назвали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (30 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Первое место – у Александра Овечкина , который в уходящем году повторил и превзошел великий рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

На втором месте – прыгун с шестом Арман Дюплантис , который не просто выиграл чемпионат мира-2025, а установил на нем новый рекорд (6,30 м).

На третьем – фигурист Илья Малинин который забрал и чемпионат мира, и финал Гран-при. Но в историю войдет другим – впервые чисто приземлил четверной аксель на соревнованиях и исполнил 7 (!) четверных в одной программе.

Топ-10

1. Александр Овечкин (хоккей) – 10539 очков

2. Арман Дюплантис (легкая атлетика) – 4073

3. Илья Малинин (фигурное катание) – 3463

4. Карлос Алькарас (теннис) – 3141

5. Арина Соболенко (теннис) – 3102

6. Ислам Махачев (MMA) – 2507

7. Никола Йокич (баскетбол) – 1940

8. Шэй Гилджес-Александер (баскетбол) – 1525

9. Ландо Норрис (формула-1) – 1423

10. Ламин Ямаль (футбол) – 1390

💥 2658 пользователей поставили на первое место Овечкина, 778 – Малинина, 711 – Дюплантиса, 464 – Соболенко, 420 – Алькараса, 316 – Махачева, 303 – Йокича, 235 – Гиджеса-Александера, 207 – Клэбо, 186 – Норриса, 178 – Мбаппе, 140 – Ямаля etc.

💥 4272 пользователя включили в анкеты Овечкина, 1974 – Дюплантиса, 1634 – Соболенко, 1631 – Алькараса, 1509 – Малинина, 1317 – Махачева, 996 – Йокича, 794 – Норриса, 793 – Ямаля, 776 – Гилджеса-Александера, 761 – Мбаппе, 760 – Синнера etc.

Полные итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2025»