  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе’‘, Махачев – шестой
15

💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2025» на Спортсе’‘, Махачев – шестой

Овечкин – лучший спортсмен мира-2025 по версии Спортса.

Спортс’’ подвел итоги выборов «Лучший спортсмен мира-2025», где проголосовали 8165 человек.

Пользователи назвали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (30 человек). Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Первое место – у Александра Овечкина, который в уходящем году повторил и превзошел великий рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. 

На втором месте – прыгун с шестом Арман Дюплантис, который не просто выиграл чемпионат мира-2025, а установил на нем новый рекорд (6,30 м). 

На третьем – фигурист Илья Малинин который забрал и чемпионат мира, и финал Гран-при. Но в историю войдет другим – впервые чисто приземлил четверной аксель на соревнованиях и исполнил 7 (!) четверных в одной программе.

Топ-10

1. Александр Овечкин (хоккей) – 10539 очков

2. Арман Дюплантис (легкая атлетика) – 4073

3. Илья Малинин (фигурное катание) – 3463

4. Карлос Алькарас (теннис) – 3141

5. Арина Соболенко (теннис) – 3102

6. Ислам Махачев (MMA) – 2507

7. Никола Йокич (баскетбол) – 1940

8. Шэй Гилджес-Александер (баскетбол) – 1525

9. Ландо Норрис (формула-1) – 1423

10. Ламин Ямаль (футбол) – 1390

💥 2658 пользователей поставили на первое место Овечкина, 778 – Малинина, 711 – Дюплантиса, 464 – Соболенко, 420 – Алькараса, 316 – Махачева, 303 – Йокича, 235 – Гиджеса-Александера, 207 – Клэбо, 186 – Норриса, 178 – Мбаппе, 140 – Ямаля etc.

💥 4272 пользователя включили в анкеты Овечкина, 1974 – Дюплантиса, 1634 – Соболенко, 1631 – Алькараса, 1509 – Малинина, 1317 – Махачева, 996 – Йокича, 794 – Норриса, 793 – Ямаля, 776 – Гилджеса-Александера, 761 – Мбаппе, 760 – Синнера etc.

Полные итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2025»

Опубликовал: Павел Копачев
logoИслам Махачев
logoКарлос Алькарас
logoЛамин Ямаль
logoИлья Малинин
logoАрман Дюплантис
logoАлександр Овечкин
logoАрина Соболенко
logoНикола Йокич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Брэзо с хет-триком, Кучеров и Марченко с дублями  – звезды дня в НХЛ
34 минуты назад
МЧМ-2026. Швеция сыграет с Германией, Финляндия – с Чехией, США – со Словакией, Канада против Дании
сегодня, 05:27
Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Канада против «Спарты», «Давос» сыграет с ХИФК
сегодня, 05:12
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Трактором»
сегодня, 04:55
Мичков без очков в 2-м матче подряд: 4 броска, 1 блок, «минус 2» за 14:21 с «Сиэтлом». У форварда «Флайерс» 1 гол в последних 13 играх
сегодня, 04:42
Марченко забил по 2+ гола в 12 матчах НХЛ и делит 7-е место в истории «Коламбуса» с Веренски и Сэндерсоном
сегодня, 04:28
НХЛ. «Тампа» одолела «Монреаль» по буллитам, «Коламбус» победил «Айлендерс», «Питтсбург» забил 7 голов «Чикаго», «Торонто» уступил «Детройту»
сегодня, 03:45
Защитник «Тампы» Грошев сделал передачу в дебютном матче НХЛ – против «Монреаля»
сегодня, 02:46Видео
Марченко сделал дубль в матче с «Айлендерс», забив победный гол и став 1-й звездой. У форварда «Коламбуса» 13+16 в 33 играх
сегодня, 02:00Видео
Демидов набрал 1+1 в 3-м матче подряд. У форварда «Монреаля» 10+22 в 38 играх
сегодня, 01:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 11 вопросов про КХЛ
сегодня, 06:00Тесты и игры
Гребенкин сделал передачу в матче с «Сиэтлом». У форварда «Филадельфии» 2+5 в 26 играх
сегодня, 03:55
Шабанов забил впервые за 17 матчей – «Коламбусу». У форварда «Айлендерс» 4+7 в 26 играх
сегодня, 02:31Видео
Проворов забил в матче с «Айлендерс», став 2-й звездой. У защитника «Коламбуса» 5+9 в 37 играх
сегодня, 02:16Видео
Потуральски о победном буллите против «Лады»: «Хотел бросить между ног, но вратарь быстро опустился. Повезло: смог объехать и забросить уже за ним»
вчера, 22:04
Никитин о 1000-м матче Квартальнова в КХЛ: «Фундаментальный тренер, уважение к преданности и характеру. Мне повезло с ним работать, благодарен судьбе»
вчера, 21:54
«Тампа» обменяла Катчука в «Миннесоту» на 23-летнего форварда Милна. У него 5 очков в 15 матчах сезона в АХЛ
вчера, 21:11
Квартальнов о победе в 1000-м матче в КХЛ: «Хорошая игра «Динамо» Минск. Благодарен всем, кто приготовил праздник, 15 тысяч на трибунах кайфуют, их не обманешь»
вчера, 20:42
Вячеслав Козлов о 3:5 от «Динамо» Минск: «С 0:3 сложно отыгрываться. Мы попытались, забили какие-то голы. Но соперник не дал возможности сравнять»
вчера, 19:58
Никитин о 2:1 со «Спартаком»: «Парни характер проявили, дисциплину и заслуженно победили. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается»
вчера, 19:13