Мичков без очков в 2-м матче подряд: 4 броска, 1 блок, «минус 2» за 14:21 с «Сиэтлом». У форварда «Флайерс» 1 гол в последних 13 играх

Мичков не набрал очков во втором матче НХЛ подряд.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативностью в матче НХЛ с «Сиэтлом» (1:4).

Россиянин не набрал очков во второй игре подряд. В последних 13 матчах на его счету одна заброшенная шайба.

Всего в 37 играх сезона у нападающего 20 (9+11) баллов за результативность.

Сегодня за 14:21 (2:01 – в меньшинстве) у Мичкова 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «минус 2».