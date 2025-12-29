Марченко забил по 2+ гола в 12 матчах НХЛ и делит 7-е место в истории «Коламбуса» с Веренски и Сэндерсоном

Марченко забил по 2+ гола в 12 матчах НХЛ и делит 7-е место в истории «Коламбуса».

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал дубль в матче с «Айлендерс» (4:2).

Россиянин забил не менее двух голов в 12 играх регулярки НХЛ за карьеру и вышел на 7-е место в истории «Блю Джекетс», догнав Зака Веренски и Джеффа Сэндерсона.

6-ю позицию в списке с 14 матчами занимает Оливер Бьоркстранд. Рекордсмен «Коламбуса» – Рик Нэш с 46 играми с 2+ шайбами.