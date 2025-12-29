Гребенкин сделал передачу в матче с «Сиэтлом». У форварда «Филадельфии» 2+5 в 26 играх
Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Сиэтлом» (1:4).
Россиянин набрал 7-е (2+5) очко в сезоне, всего он провел 26 игр.
Сегодня за 12:25 (0:02 – в большинстве) у Гребенкина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
