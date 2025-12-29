Защитник «Тампы» Грошев сделал передачу в дебютном матче в НХЛ – против «Монреаля»
Защитник «Тампы» Максим Грошев сделал голевую передачу в дебютном матче в НХЛ – против «Монреаля» (5:4 Б).
За 13:03 (0:03 – в меньшинстве) у 24-летнего россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Экс-игрок СКА находится в системе «Лайтнинг» с 2023 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
