Защитник «Тампы» Грошев сделал передачу в дебютном матче в НХЛ – против «Монреаля»

Защитник «Тампы » Максим Грошев сделал голевую передачу в дебютном матче в НХЛ – против «Монреаля» (5:4 Б).

За 13:03 (0:03 – в меньшинстве) у 24-летнего россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».

Экс-игрок СКА находится в системе «Лайтнинг» с 2023 года.