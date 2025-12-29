Шабанов забил впервые за 17 матчей – «Коламбусу». У форварда «Айлендерс» 4+7 в 26 играх
Шабанов забил впервые за 17 матчей – «Коламбусу».
Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов забросил шайбу в матче НХЛ с «Коламбусом» (2:4), прервав безголевую серию из 16 игр.
Россиянин набрал 11-е (4+7) очко в сезоне, всего он провел 26 матчей.
Сегодня за 14:27 (1:47 – в большинстве) у Шабанова 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости