Проворов забил в матче с «Айлендерс», став 2-й звездой. У защитника «Коламбуса» 5+9 в 37 играх

Проворов забил в матче с «Айлендерс», став 2-й звездой.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забил гол в матче НХЛ с «Айлендерс» (4:2) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал 14-е (5+9) очко в сезоне, всего он провел 37 игр.

Сегодня за 26:56 – лучший показатель среди полевых игровой «Блю Джекетс» (1:02 – в большинстве, 2:39 – в меньшинстве) – у Проворова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».