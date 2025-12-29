Марченко сделал дубль в матче с «Айлендерс», забив победный гол и став 1-й звездой. У форварда «Коламбуса» 13+16 в 33 играх
Марченко сделал дубль в матче с «Айлендерс», забив победный гол и став 1-й звездой.
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко сделал дубль в матче НХЛ с «Айлендерс» (4:2), забив победный гол и став первой звездой.
Россиянин набрал 29-е (13+16) очко в сезоне, всего он провел 33 игры.
Сегодня за 21:18 (5:06 – в большинстве) у Марченко 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
