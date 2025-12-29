Демидов набрал 1+1 в 3-м матче подряд. У форварда «Монреаля» 10+22 в 38 играх
Демидов набрал 1+1 в 3-м матче НХЛ подряд.
Форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Тампой» (4:5 Б), набрав 1+1 в 3-й игре подряд.
Всего в 38 матчах сезона на счету россиянина 32 (10+22) очка.
Сегодня за 18:26 (4:08 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, нереализованный буллит в послематчевой серии, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
