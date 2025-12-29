Потуральски о победном буллите против «Лады»: «Хотел бросить между ног, но вратарь быстро опустился. Повезло: смог объехать и забросить уже за ним»
Эндрю Потуральски рассказал о победном буллите в ворота «Лады».
Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски рассказал, как смог переиграть вратаря «Лады» Ивана Бочарова и забросить победную шайбу в серии буллитов.
«Изначально я хотел, как всегда, бросить между ног, но вратарь быстро опустился. Мне немного повезло: смог объехать и забросить уже за ним.
Не самая лучшая, но красивая игра в нашем исполнении. Все‑таки мы отошли от своих стандартов, действовали не так, как мы привыкли. Но здесь стоит похвалить и соперника, они классно отыграли. Сегодня порадуемся, а завтра уже начнем готовиться к следующему матчу», – сказал Потуральски.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
