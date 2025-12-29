Никитин о 1000-м матче Квартальнова в КХЛ: «Фундаментальный тренер, уважение к преданности и характеру. Мне повезло с ним работать, благодарен судьбе»

Игорь Никитин поздравил Дмитрия Квартальнова с 1000-м матчем в КХЛ.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поздравил возглавляющего минское «Динамо » Дмитрия Квартальнова с достижением отметки 1000 матчей в КХЛ в качестве тренера.

– Квартальнов провел 1000‑й матч в КХЛ. Поздравите его?

– Мы виделись в Ярославле, разговаривали.

Уважение к преданности и характеру. Квартальнов – фундаментальный тренер со своими изюминками. Мне повезло с ним работать. Благодарен судьбе, что свела меня с ним, – сказал Никитин.