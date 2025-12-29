ЦСКА не может обменять Спронга из-за отсутствия предложений. Форвард не играет с 27 ноября (Metaratings)
ЦСКА не может обменять Дэниэла Спронга из-за отсутствия предложений.
ЦСКА не может договориться об обмене нападающего Даниэля Спронга.
Как сообщает Metaratings, у армейцев нет предложений о переходе игрока, которые устроили бы руководство.
Спронг является лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне Fonbet КХЛ, он набрал 31 (12+19) очко в 29 играх. Форвард не играет с 27 ноября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
