Ги Буше о 0+0 у Костина в 14 матчах за «Авангард»: «Требуется 3 месяца для набора формы. Кузнецов из «Металлурга» тоже набирает кондиции»
Ги Буше о Костине: ему потребуется 3 месяца для набора формы.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что нападающему Климу Костину потребуется 3 месяца для набора формы.
У 26-летнего форварда 0 очков в 14 матчах текущего Fonbet Чемпионата КХЛ при полезности «минус 6».
– Можете оценить игру Костина? 14 игр, очков по‑прежнему нет.
– Я говорил о трех месяцах, которые ему потребуются для набора формы. Ровно столько же, сколько он пропустил – август, сентябрь и октябрь.
В лиге есть другие примеры. Тот же Евгений Кузнецов из «Металлурга», игравший в НХЛ, тоже набирает кондиции, – сказал Буше.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости