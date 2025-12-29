Ги Буше о 0+0 у Костина в 14 матчах за «Авангард»: «Требуется 3 месяца для набора формы. Кузнецов из «Металлурга» тоже набирает кондиции»

Ги Буше о Костине: ему потребуется 3 месяца для набора формы.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше заявил, что нападающему Климу Костину потребуется 3 месяца для набора формы.

У 26-летнего форварда 0 очков в 14 матчах текущего Fonbet Чемпионата КХЛ при полезности «минус 6».

– Можете оценить игру Костина? 14 игр, очков по‑прежнему нет.

– Я говорил о трех месяцах, которые ему потребуются для набора формы. Ровно столько же, сколько он пропустил – август, сентябрь и октябрь.

В лиге есть другие примеры. Тот же Евгений Кузнецов из «Металлурга », игравший в НХЛ, тоже набирает кондиции, – сказал Буше .