«Тампа» обменяла Катчука в «Миннесоту» на 23-летнего форварда Милна. У него 5 очков в 15 матчах сезона в АХЛ

«Тампа» обменяла Бориса Катчука в «Миннесоту».

«Тампа» обменяла 27-летнего канадского форварда Бориса Катчука в «Миннесоту», взамен получив нападающего Майкла Милна.

23-летний Милн в текущем сезоне провел 15 матчей за «Айову » в АХЛ, набрав 5 (2+3) очков и 14 минут штрафа.

На счету Катчука 3 матча без результативных действий за «Тампу » в этом сезоне НХЛ .

Милн был выбран «Уайлд» в третьем раунде драфта НХЛ 2022 года под общим 89-м номером. «Тампа» отправит 23-летнего игрока в АХЛ .