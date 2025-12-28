Замула готов расторгнуть контракт с «Филадельфией» без компенсации. Защитник сменил агента и теперь работает с Мильштейном (PuckPedia)

Егор Замула готов расторгнуть контракт с «Филадельфией».

Егор Замела готов расторгнуть контракт с «Филадельфией» с кэпхитом 1,7 млн долларов и подписать соглашение с другим клубом на меньшую сумму.

Как сообщает PuckPedia, 25-летний российский защитник сменил агента, теперь его интересы представляет Дэн Мильштейн (Gold Star Hockey).

Действующее соглашение Замулы с «Флайерс» рассчитано до конца этого сезона. Ранее клуб выставил Егора на драфт отказов.

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 Замула провел 13 матчей и отдал 1 передачу при полезности «плюс 4».