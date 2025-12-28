Квартальнов о победе в 1000-м матче в КХЛ: «Хорошая игра «Динамо» Минск. Благодарен всем, кто приготовил праздник, 15 тысяч на трибунах кайфуют, их не обманешь»

Дмитрий Квартальнов высказался о победе «Динамо» Минск в его 1000-м матче в КХЛ.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» (5:3) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Эта игра стала 1000-й в КХЛ для Квартальнова, он первый тренер с таким достижением в истории лиги.

– Хорошая игра в нашем исполнении. Понимали, что у них шикарное большинство. Хотя есть осадок, что дали сопернику так сыграть. Ну надо отдать должное этим ребятам. Они в большинстве неплохо играют.

– Алекс Лимож покинул лед из‑за травмы. Известно ли что‑то о его состоянии? И почему не было Егор Борикова?

– Надеюсь, с Алексом все хорошо. После игры он сказал мне, что будет готов играть в следующем матче. Егор же получил травму.

– Сегодня Вадим Морозов был удален за нарушение экипировки. Это чрезмерная несобранность?

– Когда перед сезоном к нам приезжают арбитры и начинают объяснять правила, надо внимательно слушать их.

– Как удалось вам абстрагироваться от всей торжественной обстановки сегодня? И ваша мама отправила вам трогательное послание. Как получилось профессионально отработать матч, не отвлекаясь на эту тысячу?

– У меня есть традиция: созваниваться с мамой перед каждой игрой. Прямо перед самой игрой. И она мне ничего не сказала! Уже попрощался с ней, хотел похвалиться юбилеем, но она мне: «Давай, сынок, пока, все хорошо». Так что это была приятная вещь сегодня. Непростая была ситуация. Чуть не поплыл. Нечасто маму увидишь, она у меня в далеком Воскресенске.

Что касается того, чтобы абстрагироваться… Тут ребята молодцы. Важно, как команда реагирует на это. Это самое главное. Сегодня была целостная, хорошая игра за исключением пары моментов.

Большое спасибо всем, кто приготавливал этот праздник. Здесь все было на очень профессиональном уровне. Это очень круто. Минское «Динамо » в этом моменте – лучший клуб, даже не один из. Очень благодарен всем этим людям. На трибунах 15 тысяч человек – их же не обманешь, они просто кайфуют от этой обстановки. Ну и ребята на льду молодцы, которые подарили этот праздник, – сказал Квартальнов.