  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квартальнов о победе в 1000-м матче в КХЛ: «Хорошая игра «Динамо» Минск. Благодарен всем, кто приготовил праздник, 15 тысяч на трибунах кайфуют, их не обманешь»
0

Квартальнов о победе в 1000-м матче в КХЛ: «Хорошая игра «Динамо» Минск. Благодарен всем, кто приготовил праздник, 15 тысяч на трибунах кайфуют, их не обманешь»

Дмитрий Квартальнов высказался о победе «Динамо» Минск в его 1000-м матче в КХЛ.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» (5:3) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Эта игра стала 1000-й в КХЛ для Квартальнова, он первый тренер с таким достижением в истории лиги. 

– Хорошая игра в нашем исполнении. Понимали, что у них шикарное большинство. Хотя есть осадок, что дали сопернику так сыграть. Ну надо отдать должное этим ребятам. Они в большинстве неплохо играют.

– Алекс Лимож покинул лед из‑за травмы. Известно ли что‑то о его состоянии? И почему не было Егор Борикова?

– Надеюсь, с Алексом все хорошо. После игры он сказал мне, что будет готов играть в следующем матче. Егор же получил травму.

– Сегодня Вадим Морозов был удален за нарушение экипировки. Это чрезмерная несобранность?

– Когда перед сезоном к нам приезжают арбитры и начинают объяснять правила, надо внимательно слушать их.

– Как удалось вам абстрагироваться от всей торжественной обстановки сегодня? И ваша мама отправила вам трогательное послание. Как получилось профессионально отработать матч, не отвлекаясь на эту тысячу?

– У меня есть традиция: созваниваться с мамой перед каждой игрой. Прямо перед самой игрой. И она мне ничего не сказала! Уже попрощался с ней, хотел похвалиться юбилеем, но она мне: «Давай, сынок, пока, все хорошо». Так что это была приятная вещь сегодня. Непростая была ситуация. Чуть не поплыл. Нечасто маму увидишь, она у меня в далеком Воскресенске.

Что касается того, чтобы абстрагироваться… Тут ребята молодцы. Важно, как команда реагирует на это. Это самое главное. Сегодня была целостная, хорошая игра за исключением пары моментов.

Большое спасибо всем, кто приготавливал этот праздник. Здесь все было на очень профессиональном уровне. Это очень круто. Минское «Динамо» в этом моменте – лучший клуб, даже не один из. Очень благодарен всем этим людям. На трибунах 15 тысяч человек – их же не обманешь, они просто кайфуют от этой обстановки. Ну и ребята на льду молодцы, которые подарили этот праздник, – сказал Квартальнов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЕгор Бориков
logoДинамо Минск
logoВадим Мороз
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
болельщики
logoДмитрий Квартальнов
logoАлекс Лимож
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Защитник «Тампы» Грошев сделал передачу в дебютном матче НХЛ – против «Монреаля»
24 минуты назадВидео
НХЛ. «Тампа» одолела «Монреаль» по буллитам, «Коламбус» победил «Айлендерс», «Питтсбург» забил 7 голов «Чикаго», «Торонто» уступил «Детройту»
25 минут назадLive
Марченко сделал дубль в матче с «Айлендерс», забив победный гол и став 1-й звездой. У форварда «Коламбуса» 13+16 в 33 играх
сегодня, 02:00Видео
Демидов набрал 1+1 в 3-м матче подряд. У форварда «Монреаля» 10+22 в 38 играх
сегодня, 01:45Видео
Кучеров сделал дубль в матче с «Монреалем», став 1-й звездой. У него 17+32 в 34 играх
сегодня, 01:20Видео
МЧМ-2026. Финляндия забила 8 голов Латвии, Швеция победила Швейцарию
сегодня, 00:00
Кубок Шпенглера. «Давос» победил сборную Канады, ХИФК проиграл «Фрибуру»
вчера, 21:50
ЦСКА не может обменять Спронга из-за отсутствия предложений. Форвард не играет с 27 ноября (Metaratings)
вчера, 21:38
Ги Буше о 0+0 у Костина в 14 матчах за «Авангард»: «Требуется 3 месяца для набора формы. Кузнецов из «Металлурга» тоже набирает кондиции»
вчера, 21:22
Замула готов расторгнуть контракт с «Филадельфией» без компенсации. Защитник сменил агента и теперь работает с Мильштейном (PuckPedia)
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов забил впервые за 17 матчей – «Коламбусу». У форварда «Айлендерс» 4+7 в 26 играх
39 минут назадВидео
Проворов забил в матче с «Айлендерс», став 2-й звездой. У защитника «Коламбуса» 5+9 в 37 играх
54 минуты назадВидео
Потуральски о победном буллите против «Лады»: «Хотел бросить между ног, но вратарь быстро опустился. Повезло: смог объехать и забросить уже за ним»
вчера, 22:04
Никитин о 1000-м матче Квартальнова в КХЛ: «Фундаментальный тренер, уважение к преданности и характеру. Мне повезло с ним работать, благодарен судьбе»
вчера, 21:54
«Тампа» обменяла Катчука в «Миннесоту» на 23-летнего форварда Милна. У него 5 очков в 15 матчах сезона в АХЛ
вчера, 21:11
Вячеслав Козлов о 3:5 от «Динамо» Минск: «С 0:3 сложно отыгрываться. Мы попытались, забили какие-то голы. Но соперник не дал возможности сравнять»
вчера, 19:58
Никитин о 2:1 со «Спартаком»: «Парни характер проявили, дисциплину и заслуженно победили. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается»
вчера, 19:13
Миронов о том, что «Спартак» 8-й на Западе: «Неважно, с какого места ты вышел в плей-офф. Там кое-что другое нужно доставать и показывать»
вчера, 18:45
Ирина Роднина: «Овечкин – спортсмен года. Его позиция как личности мне близка. Его фантастический результат – это не просто рекорд, к такому идешь десятилетия»
вчера, 18:22
Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Важная победа, атмосфера была сумасшедшая. Сучков молодец, Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы»
вчера, 17:37