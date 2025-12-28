Президент ЦСКА Ватутин: Овечкин – как Леброн или Джордан по наследию.

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал Александра Овечкина спортсменом 2025 года года в России.

В апреле капитан «Вашингтона » побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

– Спортсмен года? После рекорда Саши Овечкина этот вопрос 99,9% не найдет другого ответа. Так что – Александр Овечкин, при всей моей любви к баскетболу.

– То есть он величайший атлет?

– Он и до этого [достижения] был величайший. Просто он установил величайший рекорд. Надеюсь, в дальнейшем он и еще установит. Но даже без этого рекорда Саша – величайший спортсмен, величайшая личность.

– С кем в спорте, а также в культуре и бизнесе можно сравнить Овечкина? Какие параллели напрашиваются?

– Думаю, что действующий спортсмен в первую очередь ценен своей игрой, а не только какими‑то наградами. Поэтому хотелось бы, чтобы Саша как можно дольше играл и радовал тех, кто за него болеет.

Сравнивать его с кем‑то, наверное, не очень корректно. Но, если проводить аналогию с баскетболом, то это могут быть такие знаковые фигуры, как Леброн [Джеймс ] или [Майкл] Джордан . По наследию, так скажем. Но Саша еще играет, и Леброн тоже играет. Так что любое сравнение будет хромать. Потому что Саша – уникальный спортсмен, несравнимый, – сказал Ватутин.