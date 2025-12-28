Вячеслав Козлов о 3:5 от «Динамо» Минск: «С 0:3 сложно отыгрываться. Мы попытались, забили какие-то голы. Но соперник не дал возможности сравнять»

Вячеслав Козлов высказался о поражении от минского «Динамо».

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после поражения от минского «Динамо» (3:5).

– Прежде всего хотел бы поздравить Дмитрия Вячеславовича Квартальнова с юбилеем (игра стала для главного тренера минского «Динамо» 1000-й в КХЛ – Спортс”). Он мой земляк, очень рад за него. Очень значимое достижение.

Что касается матча, то в таких играх надо забивать первыми. Мы начали лучше, чем в прошлой игре, но, к сожалению, пропустили одну шайбу, потом другую с рикошета, а затем с 0:3 уже сложно отыгрываться. Мы попытались. Забили какие-то голы. Но соперник нам не дал возможности сравнять.

– Насколько сильно повлияла изматывающая игра в Ярославле на сегодняшний матч?

– Сложно сказать. Не думаю, что повлияла. Было время восстановиться и подготовиться. Не ищем оправданий. Проиграли не из-за этого.

– В этот раз переиграли минское «Динамо» по броскам. Что не удалось в реализации?

– Мало агрессии. Мало набрасывали на ворота. Ключевой фактор – было мало трафика перед Фукале.

– Забили сразу после большого большинства, но затем быстро удалился Слепышев. Если бы не было этого удаления, могли бы забить еще?

– Может быть, могли. Знаете, пять минут – это такое удаление, где команды не всегда забивают, если посмотреть по статистике. Да, долгое большинство. Но игроки расслабляются, думают, что много времени и делают не совсем правильные вещи. У нас вышло, что из пяти минут мы только три сыграли в большинстве.

– Уже известно, что с Черновым, который получил повреждение?

– Нет, не могу сказать. Был удар в колено и бедро, – сказал Козлов.

Минское «Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей – сегодня 5:3 с «Динамо» Москва. Команда Квартальнова идет 1-й на Западе