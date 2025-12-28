Третьяк о 2:1: «Давно такой игры у ЦСКА не видел. Они выглядели мощнее «Спартака», показали, что будут бороться за чемпионство»

Владислав Третьяк оценил победу ЦСКА в матче против «Спартака».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о победе ЦСКА в матче против «Спартака» (2:1).

«Я давно такой игры у ЦСКА не видел. При этом оба вратаря сыграли хорошо. ЦСКА выглядел мощнее, выиграл по заслугам, действительно показал, что будет бороться за чемпионство», – сказал Третьяк.

Перед матчем Третьяк вместе с Борисом Михайловым и Владимиром Лутченко принял участие в символическом вбрасывании, посвященном 50-летию первой в истории клубной Суперсерии с участием ЦСКА и «Крыльев Советов» против команд НХЛ .

Во время матча показывали архивные кадры матчей, в том числе и игры ЦСКА с «Филадельфией», в которой главный тренер армейцев Константин Локтев уводил команду из-за грубой игры соперника.

«Все-таки уважают ветеранов, победы вдохновляют молодежь. Если бы я молодым тогда вышел, то сыграл бы за себя и за того парня. Что касается игры в Филадельфии, многие не знают, в каких условиях мы играли. Нам сразу дали понять, что вы здесь не выиграете, и судьи ничего не смотрели», – отметил Третьяк.

