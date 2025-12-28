Александр Мостовой: «Овечкин – человек года. Побил вечный рекорд Гретцки. Слово «вечный» теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит»
Александр Мостовой: однозначно Овечкин – человек года.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина человеком года.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
«По мне, однозначно Овечкин – человек года. Для мира спорта так вообще, однозначно и без вопросов.
Потому что побить вечный рекорд Гретцки – это даже не знаю как. Слово «вечный» теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит.
Установить такой рекорд... Теперь еще сколько лет будем ждать!» – заявил Мостовой.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости