Александр Мостовой: «Овечкин – человек года. Побил вечный рекорд Гретцки. Слово «вечный» теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит»

Александр Мостовой: однозначно Овечкин – человек года.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает хоккеиста «Вашингтона » Александра Овечкина человеком года.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

«По мне, однозначно Овечкин – человек года. Для мира спорта так вообще, однозначно и без вопросов.

Потому что побить вечный рекорд Гретцки – это даже не знаю как. Слово «вечный» теперь даже не знаю как переименовать, ибо он был побит.

Установить такой рекорд... Теперь еще сколько лет будем ждать!» – заявил Мостовой.