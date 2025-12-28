Никитин о 2:1 со «Спартаком»: «Парни характер проявили, дисциплину и заслуженно победили. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается»

Игорь Никитин высказался о матче ЦСКА против «Спартака».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча против «Спартака » (2:1).

«Парни характер проявили, дисциплину игровую и заслуженно победили. Готовимся к следующей игре. Ежедневно идет работа, соответствовать уровню, требованиям каждый день может не каждый.

Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается. Это не только владение клюшкой и коньками. Это и понимание момента, и психологическая устойчивость», – сказал Никитин.