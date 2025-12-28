  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о том, ищет ли «Салават» защитника под большинство: «Нет, хорошего защитника в середине сезона не отдадут. Они попросят Жаровского, готовы отдать?»
9

Козлов о том, ищет ли «Салават» защитника под большинство: «Нет, хорошего защитника в середине сезона не отдадут. Они попросят Жаровского, готовы отдать?»

Виктор Козлов сообщил, что «Салават» не ищет защитника под большинство.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что клуб не ищет защитника под большинство.

– Не ищете ли защитника под большинство?

– Нет, не ищем. На рынке таких нет.

Обмен внутри КХЛ? Хорошего защитника в середине сезона не отдадут. Они попросят Жаровского, готовы отдать? Не все просто, как кажется, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoАлександр Жаровский
logoКХЛ
logoВиктор Козлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Важная победа, атмосфера была сумасшедшая. Сучков молодец, Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы»
вчера, 17:37
Козырев об 1:2 от «Салавата»: «Равная игра. Соперник был более успешен в серии буллитов»
вчера, 16:18
Чуприс спиной сбил Лукашенко с ног в матче команды президента Беларуси с Брестской областью
вчера, 14:57Видео
Главные новости
Защитник «Тампы» Грошев сделал передачу в дебютном матче НХЛ – против «Монреаля»
23 минуты назадВидео
НХЛ. «Тампа» одолела «Монреаль» по буллитам, «Коламбус» победил «Айлендерс», «Питтсбург» забил 7 голов «Чикаго», «Торонто» уступил «Детройту»
24 минуты назадLive
Марченко сделал дубль в матче с «Айлендерс», забив победный гол и став 1-й звездой. У форварда «Коламбуса» 13+16 в 33 играх
сегодня, 02:00Видео
Демидов набрал 1+1 в 3-м матче подряд. У форварда «Монреаля» 10+22 в 38 играх
сегодня, 01:45Видео
Кучеров сделал дубль в матче с «Монреалем», став 1-й звездой. У него 17+32 в 34 играх
сегодня, 01:20Видео
МЧМ-2026. Финляндия забила 8 голов Латвии, Швеция победила Швейцарию
сегодня, 00:00
Кубок Шпенглера. «Давос» победил сборную Канады, ХИФК проиграл «Фрибуру»
вчера, 21:50
ЦСКА не может обменять Спронга из-за отсутствия предложений. Форвард не играет с 27 ноября (Metaratings)
вчера, 21:38
Ги Буше о 0+0 у Костина в 14 матчах за «Авангард»: «Требуется 3 месяца для набора формы. Кузнецов из «Металлурга» тоже набирает кондиции»
вчера, 21:22
Замула готов расторгнуть контракт с «Филадельфией» без компенсации. Защитник сменил агента и теперь работает с Мильштейном (PuckPedia)
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов забил впервые за 17 матчей – «Коламбусу». У форварда «Айлендерс» 4+7 в 26 играх
38 минут назадВидео
Проворов забил в матче с «Айлендерс», став 2-й звездой. У защитника «Коламбуса» 5+9 в 37 играх
53 минуты назадВидео
Потуральски о победном буллите против «Лады»: «Хотел бросить между ног, но вратарь быстро опустился. Повезло: смог объехать и забросить уже за ним»
вчера, 22:04
Никитин о 1000-м матче Квартальнова в КХЛ: «Фундаментальный тренер, уважение к преданности и характеру. Мне повезло с ним работать, благодарен судьбе»
вчера, 21:54
«Тампа» обменяла Катчука в «Миннесоту» на 23-летнего форварда Милна. У него 5 очков в 15 матчах сезона в АХЛ
вчера, 21:11
Квартальнов о победе в 1000-м матче в КХЛ: «Хорошая игра «Динамо» Минск. Благодарен всем, кто приготовил праздник, 15 тысяч на трибунах кайфуют, их не обманешь»
вчера, 20:42
Вячеслав Козлов о 3:5 от «Динамо» Минск: «С 0:3 сложно отыгрываться. Мы попытались, забили какие-то голы. Но соперник не дал возможности сравнять»
вчера, 19:58
Никитин о 2:1 со «Спартаком»: «Парни характер проявили, дисциплину и заслуженно победили. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается»
вчера, 19:13
Миронов о том, что «Спартак» 8-й на Западе: «Неважно, с какого места ты вышел в плей-офф. Там кое-что другое нужно доставать и показывать»
вчера, 18:45
Ирина Роднина: «Овечкин – спортсмен года. Его позиция как личности мне близка. Его фантастический результат – это не просто рекорд, к такому идешь десятилетия»
вчера, 18:22