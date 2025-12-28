Козлов о том, ищет ли «Салават» защитника под большинство: «Нет, хорошего защитника в середине сезона не отдадут. Они попросят Жаровского, готовы отдать?»

Виктор Козлов сообщил, что «Салават» не ищет защитника под большинство.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов сообщил, что клуб не ищет защитника под большинство.

– Не ищете ли защитника под большинство?

– Нет, не ищем. На рынке таких нет.

Обмен внутри КХЛ ? Хорошего защитника в середине сезона не отдадут. Они попросят Жаровского, готовы отдать? Не все просто, как кажется, – сказал Козлов.