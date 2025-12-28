Козлов о том, ищет ли «Салават» защитника под большинство: «Нет, хорошего защитника в середине сезона не отдадут. Они попросят Жаровского, готовы отдать?»
Виктор Козлов сообщил, что «Салават» не ищет защитника под большинство.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что клуб не ищет защитника под большинство.
– Не ищете ли защитника под большинство?
– Нет, не ищем. На рынке таких нет.
Обмен внутри КХЛ? Хорошего защитника в середине сезона не отдадут. Они попросят Жаровского, готовы отдать? Не все просто, как кажется, – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости