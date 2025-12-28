Миронов о том, что «Спартак» 8-й на Западе: «Неважно, с какого места ты вышел в плей-офф. Там кое-что другое нужно доставать и показывать»
Андрей Миронов: прошла половина чемпионата, самое интересное будет в плей-офф.
Защитник «Спартака» Андрей Миронов не считает важным место, с которого команда выходит в плей-офф.
Сегодня «Спартак» проиграл ЦСКА со счетом 1:2.
– «Спартак» идет на восьмом месте в таблице Западной конференции. Можно сказать, что игроки начали напрягаться или будет стандартный ответ, что команда не смотрит в таблицу?
– Прошла половина чемпионата. Все впереди, самое интересное будет в плей-офф. И неважно, с какого места ты туда вышел.
Там кое-что другое нужно доставать и показывать, – сказал Миронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости