Ларионов о 4:8 от «Сочи»: «Хорошая пощечина. СКА слишком высоко взлетел после матча с Минском, а сегодня низко слишком упали»

Ларионов о 4:8 от «Сочи»: хорошая пощечина.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после поражения от «Сочи » со счетом 4:8.

– В прессе активно называли Андрея Разина одним из кандидатов на ваше место. Насколько эти разговоры могли сказать на сегодняшнем результате?

– По большому счету я особо не вникаю в прессу и не могу попадать под эффект того, что говорят люди, которых я не знаю. Что говорят, что пишут… Все идет своим чередом в коллективе. Команда выигрывает, проигрывает, но мы это делаем все вместе.

На дальнейшие домыслы и слухи я не влияю никаким образом, потому мы двигаемся вперед. Что будет, то будет.

Сегодня была хорошая пощечина, честно признаюсь. А следующая игра через день. Мы не можем так низко падать. Мы слишком высоко взлетели после матча с Минском (4:1), а сегодня низко слишком упали.

Важно понимать, насколько команда готова преодолеть сегодняшнее поражение и закончить год с высоко поднятой головой, – сказал Ларионов.