Ирина Роднина: «Овечкин – спортсмен года. Его позиция как личности мне близка. Его фантастический результат – это не просто рекорд, к такому идешь десятилетия»
Ирина Роднина считает Александра Овечкина спортсменом года.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом года.
Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас у 40-летнего россиянина 912 голов в регулярках.
«Спортсмен года – Овечкин. Его фантастический результат – это же не просто рекорд. Это результат, к которому идешь десятилетия.
Его позиция как спортсмена, как личности мне тоже близка», – заявила Роднина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
