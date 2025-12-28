Ирина Роднина: «Овечкин – спортсмен года. Его позиция как личности мне близка. Его фантастический результат – это не просто рекорд, к такому идешь десятилетия»

Ирина Роднина считает Александра Овечкина спортсменом года.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает хоккеиста «Вашингтона » Александра Овечкина спортсменом года.

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ , забросив 895-ю шайбу. Сейчас у 40-летнего россиянина 912 голов в регулярках.

«Спортсмен года – Овечкин. Его фантастический результат – это же не просто рекорд. Это результат, к которому идешь десятилетия.

Его позиция как спортсмена, как личности мне тоже близка», – заявила Роднина.