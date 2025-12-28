Тренер «Сочи» Михайлов после 8:4 со СКА: «В откат не играем. Ребятам объясняем, что игра должна быть рациональной и сбалансированной. Если четко чувствуешь нить матча, кого бояться?»

Дмитрий Михайлов высказался о победе «Сочи» над СКА.

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о крупной победе в матче против СКА (8:4).

– Соперник первый период начал очень активно. Где-то мы в очередной раз чуть не успевали. Не знаю, почему. Но поговорили в перерыве.

Ребята прониклись, игра переломилась. Забили много голов. Конечно, не очень хорошо, что пропустили столько, но… Новый год!

– Удивило, что когда «Сочи» повел в две шайбы, ребята по-прежнему прессинговали, активно шли вперед… Не было соблазна прижаться к воротам?

– Мы в откат не играем. Ребятам всегда объясняем, что игра должна быть рациональной и сбалансированной. Если четко чувствуешь нить игры, то кого бояться? – сказал Михайлов.

«Сочи» одержал самую крупную победу над СКА в истории – 8:4. Гуськов и Попов набрали по 3 очка