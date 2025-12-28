Жамнов после 1:2 от ЦСКА: «Если будем разбазаривать моменты в большинстве, это ни к чему хорошему не приведет. Пока не появится остроты и злости, не будет голов»

Алексей Жамнов высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о поражении в матче против ЦСКА (1:2).

– Тяжелая игра. Мы ждали, что так будет, что игра получится вязкой, потому что команды играют от обороны. Но не хватило одного гола в большинстве. Все-таки столько времени играть в большинстве и не создать моментов… Этого и не хватило.

– С чем связываете отсутствие моментов в большинстве?

– Пока не скажу. Я в своем возрасте выйду и буду шайбу контролировать, но дело должно доходить до угрозы. Если будем разбазаривать моменты в большинстве, это ни к чему хорошему не приведет. Пока не появится остроты и злости, не будет голов.

– Почему в обороне много позволили сопернику?

– Во-первых, коммуникация, неправильное расположение и неправильные команды партнерам. Сегодня соперник вылезал через ближнюю штангу, а это неприемлемо.

– Ваша команда идет на восьмом месте. Будете дополнительно мотивировать игроков непривычно низким положением в таблице? Или скажете хоккеистам абстрагироваться?

– Секрет. Завтра все скажу, – сказал 55-летний Жамнов.