Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о ситуации с будущим нападающего Дэниэла Спронга в клубе.

Сегодня ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Спронг является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, он набрал 31 (12+19) очко в 29 играх. Форвард не играет с 27 ноября.

– Можно ли сказать, что вы точно отказались от услуг Спронга?

– Не знаю, что отвечать. Этот вопрос больше к менеджеру.

– Просто болельщики спрашивают, увидят ли они Дэниэла еще в форме ЦСКА.

– В жизни говорят: никогда не говори никогда. Профессиональный клуб – это не я, а еще руководители, которые принимают решения.

– Егор Фатеев покинул ЦСКА. Можно ли сказать, что он так и не смог полностью восстановиться от травмы?

– Врать не буду, меня не было в команде, когда он травмировался. Сейчас идет процесс восстановления. Дай бог ему здоровья, потому что хоккеист продает, по большому счету, свое здоровье.

Хоккей – это то, чем он занимался всю жизнь и, дай бог, чтобы продолжал заниматься, – сказал Никитин.