Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Важная победа, атмосфера была сумасшедшая. Сучков молодец, Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после матча против «Северстали» (2:1 Б).
– Важная победа, хорошо, что в овертайме выстояли и выиграли по буллитам. Егор Сучков молодец, Семен Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы.
Знал, что нам их не перебегать, поэтому старались сыграть надежно в обороне и поймать на контратаках. Хорошо, что с одной забили. Атмосфера сегодня была сумасшедшая, как всегда, нас здорово поддерживали, огромное спасибо за поддержку.
– Много большинства, пока нет проблесков. Без Шелдона Ремпала никак?
– В прошлой игре мы забили. У них быстрая команда, надо отдать должное им. У нас были возможности забросить с прямой атаки, но мы не смогли.
– Артур Фаизов не сыграл ни одной минуты. Не было подходящей ситуации?
– Да. У него было лучшее место на арене, смотрел хоккей.
– Владимир Бутузов сегодня забил. Заработал ли он полноценный контракт?
– Пока рано говорить. Есть еще один матч, месяц тренировок.
– Ильдан Газимов отсутствовал сегодня в заявке. Почему?
– Мы играли в семь защитников. Фаизов одевался 13-м нападающим, чтобы Бутузов играл в четвертом звене.
– Шелдон Ремпал в Уфе. Стоит его ждать послезавтра на матче с минским «Динамо»?
– Он только прилетел, но Шелдон не катался две недели. Завтра я с ним поговорю и приму решение, – сказал Козлов.