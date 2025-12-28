  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Важная победа, атмосфера была сумасшедшая. Сучков молодец, Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы»
7

Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Важная победа, атмосфера была сумасшедшая. Сучков молодец, Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы»

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» против «Северстали».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после матча против «Северстали» (2:1 Б).

– Важная победа, хорошо, что в овертайме выстояли и выиграли по буллитам. Егор Сучков молодец, Семен Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы.

Знал, что нам их не перебегать, поэтому старались сыграть надежно в обороне и поймать на контратаках. Хорошо, что с одной забили. Атмосфера сегодня была сумасшедшая, как всегда, нас здорово поддерживали, огромное спасибо за поддержку.

– Много большинства, пока нет проблесков. Без Шелдона Ремпала никак?

– В прошлой игре мы забили. У них быстрая команда, надо отдать должное им. У нас были возможности забросить с прямой атаки, но мы не смогли.

– Артур Фаизов не сыграл ни одной минуты. Не было подходящей ситуации?

– Да. У него было лучшее место на арене, смотрел хоккей.

– Владимир Бутузов сегодня забил. Заработал ли он полноценный контракт?

– Пока рано говорить. Есть еще один матч, месяц тренировок.

– Ильдан Газимов отсутствовал сегодня в заявке. Почему?

– Мы играли в семь защитников. Фаизов одевался 13-м нападающим, чтобы Бутузов играл в четвертом звене.

– Шелдон Ремпал в Уфе. Стоит его ждать послезавтра на матче с минским «Динамо»?

– Он только прилетел, но Шелдон не катался две недели. Завтра я с ним поговорю и приму решение, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoСемен Вязовой
logoИльдан Газимов
logoСеверсталь
logoВладимир Бутузов
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoАртур Фаизов
logoШелдон Ремпал
logoЕгор Сучков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козырев об 1:2 от «Салавата»: «Равная игра. Соперник был более успешен в серии буллитов»
вчера, 16:18
Чуприс спиной сбил Лукашенко с ног в матче команды президента Беларуси с Брестской областью
вчера, 14:57Видео
Салават Юлаев — Северсталь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 28 декабря 2025
вчера, 10:10
Главные новости
Защитник «Тампы» Грошев сделал передачу в дебютном матче НХЛ – против «Монреаля»
22 минуты назадВидео
НХЛ. «Тампа» одолела «Монреаль» по буллитам, «Коламбус» победил «Айлендерс», «Питтсбург» забил 7 голов «Чикаго», «Торонто» уступил «Детройту»
23 минуты назадLive
Марченко сделал дубль в матче с «Айлендерс», забив победный гол и став 1-й звездой. У форварда «Коламбуса» 13+16 в 33 играх
сегодня, 02:00Видео
Демидов набрал 1+1 в 3-м матче подряд. У форварда «Монреаля» 10+22 в 38 играх
сегодня, 01:45Видео
Кучеров сделал дубль в матче с «Монреалем», став 1-й звездой. У него 17+32 в 34 играх
сегодня, 01:20Видео
МЧМ-2026. Финляндия забила 8 голов Латвии, Швеция победила Швейцарию
сегодня, 00:00
Кубок Шпенглера. «Давос» победил сборную Канады, ХИФК проиграл «Фрибуру»
вчера, 21:50
ЦСКА не может обменять Спронга из-за отсутствия предложений. Форвард не играет с 27 ноября (Metaratings)
вчера, 21:38
Ги Буше о 0+0 у Костина в 14 матчах за «Авангард»: «Требуется 3 месяца для набора формы. Кузнецов из «Металлурга» тоже набирает кондиции»
вчера, 21:22
Замула готов расторгнуть контракт с «Филадельфией» без компенсации. Защитник сменил агента и теперь работает с Мильштейном (PuckPedia)
вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов забил впервые за 17 матчей – «Коламбусу». У форварда «Айлендерс» 4+7 в 26 играх
37 минут назадВидео
Проворов забил в матче с «Айлендерс», став 2-й звездой. У защитника «Коламбуса» 5+9 в 37 играх
52 минуты назадВидео
Потуральски о победном буллите против «Лады»: «Хотел бросить между ног, но вратарь быстро опустился. Повезло: смог объехать и забросить уже за ним»
вчера, 22:04
Никитин о 1000-м матче Квартальнова в КХЛ: «Фундаментальный тренер, уважение к преданности и характеру. Мне повезло с ним работать, благодарен судьбе»
вчера, 21:54
«Тампа» обменяла Катчука в «Миннесоту» на 23-летнего форварда Милна. У него 5 очков в 15 матчах сезона в АХЛ
вчера, 21:11
Квартальнов о победе в 1000-м матче в КХЛ: «Хорошая игра «Динамо» Минск. Благодарен всем, кто приготовил праздник, 15 тысяч на трибунах кайфуют, их не обманешь»
вчера, 20:42
Вячеслав Козлов о 3:5 от «Динамо» Минск: «С 0:3 сложно отыгрываться. Мы попытались, забили какие-то голы. Но соперник не дал возможности сравнять»
вчера, 19:58
Никитин о 2:1 со «Спартаком»: «Парни характер проявили, дисциплину и заслуженно победили. Хотелось бы больше стабильности, но это нарабатывается»
вчера, 19:13
Миронов о том, что «Спартак» 8-й на Западе: «Неважно, с какого места ты вышел в плей-офф. Там кое-что другое нужно доставать и показывать»
вчера, 18:45
Ирина Роднина: «Овечкин – спортсмен года. Его позиция как личности мне близка. Его фантастический результат – это не просто рекорд, к такому идешь десятилетия»
вчера, 18:22