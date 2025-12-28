Козлов о 2:1 с «Северсталью»: «Важная победа, атмосфера была сумасшедшая. Сучков молодец, Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы»

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» против «Северстали».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался после матча против «Северстали » (2:1 Б).

– Важная победа, хорошо, что в овертайме выстояли и выиграли по буллитам. Егор Сучков молодец, Семен Вязовой весь матч хорошо сыграл, получив колоссальный объем работы.

Знал, что нам их не перебегать, поэтому старались сыграть надежно в обороне и поймать на контратаках. Хорошо, что с одной забили. Атмосфера сегодня была сумасшедшая, как всегда, нас здорово поддерживали, огромное спасибо за поддержку.

– Много большинства, пока нет проблесков. Без Шелдона Ремпала никак?

– В прошлой игре мы забили. У них быстрая команда, надо отдать должное им. У нас были возможности забросить с прямой атаки, но мы не смогли.

– Артур Фаизов не сыграл ни одной минуты. Не было подходящей ситуации?

– Да. У него было лучшее место на арене, смотрел хоккей.

– Владимир Бутузов сегодня забил. Заработал ли он полноценный контракт?

– Пока рано говорить. Есть еще один матч, месяц тренировок.

– Ильдан Газимов отсутствовал сегодня в заявке. Почему?

– Мы играли в семь защитников. Фаизов одевался 13-м нападающим, чтобы Бутузов играл в четвертом звене.

– Шелдон Ремпал в Уфе. Стоит его ждать послезавтра на матче с минским «Динамо»?

– Он только прилетел, но Шелдон не катался две недели. Завтра я с ним поговорю и приму решение, – сказал Козлов.