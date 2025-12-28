  • Спортс
Ларионов о 4:8 от «Сочи»: «Самая низкая точка игры СКА. Соперник хотел больше, чем мы, это разочаровывает. Но такие игры бывают»

Игорь Ларионов высказался о поражении СКА от «Сочи» со счетом 4:8.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после поражения в матче с «Сочи» со счетом 4:8.

– Всех любителей хоккея в Сочи с наступающим Новым годом. Хороший подарок команда преподнесла болельщикам. Что касается нас, то сегодня была самая низкая точка нашей игры. Самое печальное, что соперник хотел больше, чем мы. Это разочаровывает. Но такие игры бывают.

Теперь важно, как мы перенесем поражение и как на него ответим в следующем матче с «Шанхайскими Драконами». Это будет самая интересная история: как сможет подняться команда, опущенная очень низко, скажу честно.

– Главными действующими лицами были экс-игроки СКА. Высматриваете в этом какой-то символизм?

– Всегда, будучи игроком, перешедшим в другую команду, ты хочешь показать, что кто-то был не прав, доказать состоятельность. Так работает с любым хоккеистом.

Но у нас не было какой-то установки вокруг бывших игроков. Для нас любой соперник представляет тот вызов, который мы должны преодолевать. К сожалению, сегодня этого не сделали.

– Восемь пропущенных шайб – многовато?

– Абсолютно, – сказал Ларионов. 

«Сочи» одержал самую крупную победу над СКА в истории – 8:4. Гуськов и Попов набрали по 3 очка 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
