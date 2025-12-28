Мостовой об Овечкине: «Смотришь статистику, там множество величайших хоккеистов: тот же Кросби. А у них на 300 шайб меньше! Александр – человек года, и близко никто не стоит»

Александр Мостовой назвал Александра Овечкина человеком года.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал хоккеиста «Вашингтона » Александра Овечкина человеком 2025 года.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

«Иногда смотришь статистику, и там множество величайших хоккеистов: тот же Кросби. А у них там на 300 шайб меньше! Вы можете это себе представить?

Люди сто забить не могут (смеется). Конечно, Александр – человек года, тут и близко никто не стоит», – заявил Мостовой.

Овечкин набрал 1 656 (912+744) очков в 1 529 играх в регулярках лиги. В активе Кросби 1 725 (645+1080) баллов в 1 388 матчах.