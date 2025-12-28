Минское «Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей – сегодня 5:3 с «Динамо» Москва. Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
Минское «Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей.
Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» (5:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Этот матч стал 1000-м для главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова. Он стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим этой отметки.
Для клуба из Минска эта победа стала 3-й в 4 последних играх. Нападающий команды Сэм Анас забил 2 гола в этом матче.
В составе клуба из Москвы дублем отметился Дилан Сикьюра.
На данный момент «Динамо» Минск занимает 1-е место в таблице Запада с 55 очками после 38 игр.
«Динамо» Москва идет на 4-м месте на Западе с 52 баллами в 40 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости