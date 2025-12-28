Лукашенко о падении на лед после контакта с Чуприсом: «Бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины»

Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения на льду во время матча.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем состоянии после падения во время хоккейного матча между командой президента и сборной Брестской области (5:5).

В главу Беларуси въехал бывший игрок «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» Ярослав Чуприс . Экс-хоккеист катился спиной и не видел Лукашенко. В итоге президент Беларуси упал на лед.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке.

Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре», – заявил Лукашенко.